新華社21日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間20日在安理會巴勒斯坦問題公開會發言，對以巴緊張關係表達關切。指約旦河西岸的暴力愈演愈烈，呼籲以色列停止強拆難民的住所和學校，停止對加薩地帶的封鎖圍困，停止為工程處履職製造困難。

張軍說，一段時間以來，以巴關係持續緊張，以色列單邊行動不斷升級，將局勢推向失控邊緣。中方關切地注意到，約旦河西岸的暴力愈演愈烈，軍警搜捕行動、定居者暴力活動、衝突和襲擊事件持續造成包括兒童在內的平民嚴重傷亡。耶路撒冷宗教聖地的莊嚴肅穆一再被打破，歷史現狀頻頻遭挑戰，各種挑釁行為、煽動言論不斷激化矛盾、加劇對立。以色列不斷升級定居點活動引發普遍譴責與擔憂。

張軍說，上述消極事態同國際法和安理會決議要求背道而馳，同各方關於局勢降溫的反復呼籲背道而馳，同國際社會維護「兩國方案」的努力背道而馳。安理會剛剛通過的主席聲明是管控當前危機的重要步驟，更體現了絕大多數成員維護和落實「兩國方案」的決心和意志。安理會要隨時準備採取有意義的行動，承擔起《聯合國憲章》所賦予的責任。

張軍說，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處通過開展教育、醫療、社會救濟等關鍵服務，保障巴勒斯坦難民的基本生活，體現國際社會同巴勒斯坦難民的團結，履行著國際社會對巴勒斯坦難民的共同責任。近年來，工程處一次次拉響財政危機警報，從側面說明巴勒斯坦難民處境仍在惡化，人道需求仍在上升。

中方呼籲以色列停止強拆難民的住所和學校，停止對加薩地帶的封鎖圍困，停止為工程處履職製造困難。明年是工程處成立75周年。工程處的工作持續70多年而不止意味著巴勒斯坦問題延宕70多年而未決。面對如此曠日持久的不公和苦難，國際社會應當深刻反思，及時糾錯，包括跳出零敲碎打的危機管理，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。