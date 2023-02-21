兩周前土耳其和敘利亞接壤地區發生的規模7.8強震已知造成逾47,000人死亡、數十萬梀房屋受損或傾毀。

歐洲-地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre,EMSC）表示，周一的地震深度約為10公里。

在土耳其南部地中海沿岸與敘利亞交界的哈塔伊市（Hatay）市長Lutfu Savas向媒體表示，他已經接獲建物傾倒及有人受困的報告。土耳其內政部長Suleyman Soylu則表示目前已知有3人死亡、200多人受傷。

土耳其災害應變管理局AFAD則報告同樣位於土耳其南部地中海沿岸的薩曼達鎮（Samandag）已知有一人死於周一這場地震，居民通報有更多建物倒塌，但在兩周前的強震發生後，該城鎮大部分居民已經逃離。

AFAD周一表示，兩周前土耳其地震造成的死亡人數攀升至41,156 人，預計還會再增加，目前已知有385,000棟公寓倒塌或嚴重受損，許多人仍然下落不明。