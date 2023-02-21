北市一名詹姓男子因工作問題與曾姓女子有糾紛，詹男一氣之下便於曾女家門口張貼告示，上頭印有，「此人曾XX，嘴賤無天良」等17字，讓曾女深感受辱報警提告。台北地院審結，依犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，詹姓男子因工作問題與曾姓女子發生爭執，便於2020年7月10日凌晨2時許，於曾女住處大樓的1樓門牌與牆壁上，張貼「此人曾XXX，嘴賤無天良，應向社會大眾道歉」等語，讓曾女深感受辱，認為名譽及社會評價遭貶損，憤而報警提告。

詹男接受偵訊時坦承犯行，檢察官比對曾女的指訴，及通訊軟體的對話紀錄、現場監視器影像及翻拍照片等證據，認定詹男的自白與事實相符，行為以涉犯誹謗，依法起訴並向法院聲請簡易判決。

台北地院審理時，法官指出，詹男只因為與曾女發生細故，便用張貼告示的方式公然侮辱對方，實在不該，考量詹男認罪，已與被害人達成調解但尚未履行等情狀，依犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。