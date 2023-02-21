本月被湖人交易出去的貝弗利（Patrick Beverley）被新東家魔術隊買斷之後，確定要加盟芝加哥公牛隊了。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）已從貝弗利的經紀人證實此消息，貝弗利本來就是芝加哥土生土長的孩子，學生時期也是就讀芝加哥的馬歇爾高中，公牛隊預計將於22日完成簽約。

公牛在明星賽前只有26勝33負，位居東區第11名，不過還有爭取附加賽的機會。貝弗利過去與韋斯布魯克（Russell Westbrook）有嫌隙，兩人在湖人同隊時期和好，並且進一步成為好友，可惜又被迫分道揚鑣。韋斯布魯克被新東家爵士買斷，確定要加盟洛杉磯快艇。

貝弗利先前是湖人先發控衛，場均6.4分、3.1籃板、2.6助攻，他今年34歲，儘管進攻效能退化到生涯最低點，防守也不如過去犀利，但還是很好的防守型後衛。外傳衛冕軍勇士隊也看上了貝弗利，他們新買來的控衛小培頓（Gary Payton II）居然有傷在身無法上陣，不過公牛隊也是因為主力控衛「球哥」朗佐鮑爾（Lonzo Ball）膝傷報銷，同樣迫切需要一名控衛。

外界分析公牛隊的防守其實不差，主要問題進攻貧弱，少掉了鮑爾的外線火力（上季42.3%三分命中率、5.1助攻），貝弗利未必能有效填補公牛的後場戰力空缺，他還剩最後一季1300萬美元合約。