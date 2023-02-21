「八點檔女神」高宇蓁演出過多部八點檔鄉土劇，精湛演技深受粉絲喜愛，如今事業重心放在自創保養品牌，成功跨足CEO職位，不過近來卻遭到顧客不合理投訴，讓她氣到公開將對話紀錄，怒斥：「無法照您的要求，就『有禮貌』的詛咒我們，這確定是支持嗎」。

高宇蓁公開與顧客的對話紀錄，只見對方看到許多人訂了卻不取貨，才想訂福袋給予支持，原本以為全是保養品，豈知收到時發現有2組是化妝品，但礙於沒在化妝，留著也是浪費，因此要求將化妝品換成保養品，接著強調：「我是真的希望挺你才下訂，因為女生開業很辛苦」，沒想到聯絡客服後，不過卻得到「不願意協助」的回應，無奈表示：「衝動的支持造成自己的困擾」，接著撂下狠話：「少了我一個客戶不會怎樣，但是你們會是企業的絆腳石」。

眼見對方無理的行徑，高宇蓁不滿表示並不覺得對方在支持自己，反倒認為在做「自以為有禮貌的沒禮貌的事」，接著怒斥對方：「無法照您的要求，就『有禮貌』的詛咒我們，這確定是支持嗎？我敬謝不敏」，隨後指出知道很多顧客沒有在化妝，但只是想藉此讓大家體驗研發的輕彩妝，而且還是用划算價格取得。

高宇蓁指出做美妝事業、很常到各國家考察，在歐美、日本及韓國，所有女生出門一定會化妝，基於是種禮貌行為，如今卻得知抱怨聲不斷，甚至表示拿到彩妝很失望，對此，高宇蓁表示品牌理念就是希望顧客都能了解美的意義，即便得知反應後相當難過，但還是會做下去，更立下目標：「總有一天，妳們都會愛上我研發的彩妝品」。