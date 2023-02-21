高雄一名經營早餐店的人夫，與女店員暗中發展不倫戀，2人不僅互稱「老公」、「老婆」，一起相約出遊、開房間等，人夫還出手毆打妻子，讓婆婆也看不下去，大義滅親出庭證稱力挺兒媳；法官勘驗相關證據，判人夫與小三應連帶給付正宮30萬元，另人夫曾動手毆打妻子，應再加賠3萬元。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚20年，育有2名子女。2020年3月，丈夫與其兄共同經營的早餐店請來小三當女員工，而其明知丈夫為有配偶之人，仍於2020年3月起至2021年1月間與丈夫交往，2人行為已侵害她的配偶權，因此向2人提告求償80元。

不僅如此，丈夫在2020年11月某日徒手毆打她並掐住她的頸部，導致其受有頸部挫傷瘀傷、腹部挫傷、雙側上肢多處抓傷、雙側下肢疼痛等傷害，因此再向丈夫求償20萬元。

法官勘驗正宮提出之對話紀錄，發現2人互稱「老公」、「老婆」等親暱稱呼，並有「我們已經每天都黏在一起」、「你今天都還沒抱我，還沒親我耶」、「你對我真的很重要」等曖昧言詞；而在行車紀錄器中也可發現，人夫曾問小三「妹妹那邊還會不會痛痛？」。

法庭審理時，婆婆也出面作證，她曾在早餐店看到兒子摸小三的屁股，時間長達2分鐘，「一般朋友不會這樣」、「我怕他們看到我，我坐在後面都沒有出聲就走了」。

法官依相關證據，判2人應連帶給付原正宮30萬元；另人夫曾動手毆打妻子，應再加賠3萬元。