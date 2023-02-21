泌尿科醫師程威銘分享，近年來替患者檢查發現，男性的精子數量逐漸減少，根據國外研究發現，1970到現在，男性精子數量銳減了50％左右，按照這樣的速度，預估在2050年男性的精子數量恐歸零，人類可能因此滅亡。接著他也點出影響男性精子製造的5大元兇，包括肥胖、抽菸喝酒、手機、性傳染病和環境汙染。

程威銘在YouTube影片上分享，人類好像快要滅亡了，近期替男性患者檢驗精子數量的時候發現，男性的精子數量越來越少，讓他們擔憂是否某一天男性的精子將等於零。根據研究，1970年代的男性每毫升的精子有1億多，到了2023年男性每毫升的精子只剩4千多萬，足足下降了50％。按照這個下降速度，推估到了2050年，男性的精子數量恐歸零。

為什麼男生一代不如一代呢？程威銘推測有幾個原因，第一個就是男性越來越肥胖，除了過高的體脂肪恐讓身體處在慢性發炎的狀態，而且脂肪會把男性賀爾蒙轉為女性荷爾蒙，不利於精子製造；此外，越胖的人精子質量越差，數量也會越少。

程威銘表示，抽菸、喝酒和使用非法藥物恐損害精子；人手一台手機也惹禍，習慣把電腦放大腿上，或是習慣把手機放口袋，這些電器產生的熱能會讓生殖器周圍溫度上升，導致造精功能受影響。此外，罹患性傳染病也可能受到影響，像是淋病、披衣菌的感染都可能導致輸精管阻塞。最後則是環境汙染，塑化劑和環境荷爾蒙被吃下肚以後，恐干擾身體合成，導致睪丸的造精功能受影響。

程威銘表示，男性想要求子的話，務必先養成一些好習慣，包括規律運動、飲食均衡、不要抽菸喝酒、改掉手機放口袋、電腦放腿上的壞習慣。