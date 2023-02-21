名作家吳淡如近日因口誤「AI繪圖」爭議引來網友抨擊，甚至一度傳出她臉書無故被關閉，幸好不到一天就順利恢復，她也鄭重致歉先前被封鎖的網友，事情總算告一段落。擅長經營房地產事業的她，最近上節目分享再度入手新辦公室，對方原本開價4400萬台幣，最後她以3700萬入手，砍價成功的秘訣就是賣方本身是買了新辦公室，急於脫手舊的，令她坦言：「這種超級好談」。

吳淡如先前曾請Joeman來開箱自己要價8000萬的「書房」，接著又大方給對方鑰匙，請Joeman幫她去日本開箱檢查一下東京久未造房的透天小豪宅，相當有賺錢頭腦的她，最近上《好房網》節目分享「買房新法」，外界以為她出手闊綽，但她強調：「但我買房子我鐵定是殺價的」。

《吳淡如聊好房》買房心法大公開！這樣議價省百萬！?

吳淡如表示，近日透過《好房網》買了一間辦公室，原本賣家開價4400多萬，但到了今年因為一直升息，所謂的投資客最怕的就是利息高到比房租多，算起來划不來，因此就會急於出售；另一種狀況是有人要換屋，已經入手新的、比較大的房產，想趕快脫手舊的，跟這類人議價就比較容易，而吳淡如也是遇到這類賣家，最後成功殺價成功。

對於砍價絕招，吳淡如坦言自己是會守住底價不加價的人，尤其因為最近升息，她還想起先前議價另一間房子，雙方沒共識，她的斡旋金也忘了拿回來，過兩個月房屋仲介告訴她對方願意成交了，她則不想買了，因為已經過期了，再加上兩個月前後賣家態度不一，令她認為時間點非常重要，「大家都在加價的時間點，可是人類好喜歡跟人家搶」，自己的心態要能守住最後防線，不被影響也是重要一點。