統一超7-ELEVEN持續深化聯名策略，積極布局跨界合作，自多年前便率超商之先與海內外知名品牌異業結盟，近年來合作對象均為各領域一線「星級」品牌。自有品牌「星級饗宴」、「天素地蔬」、「御料小館」陸續攜手星級飯店、米其林餐廳、航空公司等開創超商跨界聯名風潮，吸引上千萬人次體驗，聯名商品也榮登相關類別的熱銷王，帶動類別業績成長1成。

看好網紅世代消費者不僅愛吃也愛看的吃貨經濟，7-ELEVEN與Joeman合作開發聯名菜單，由於Joeman於去年邊境解封後至日本拍攝一系列看房與對決影片，加上近期日本旅遊、美食均是熱門大勢話題，因此特別推薦日式美食給大家，系列商品結合7-ELEVEN鮮食開發Know How，雙方歷經多次試吃、調整，為期近半年的開發，Joeman也親自到鮮食廠深入體驗製作過程，最終研發出7款全新商品上市。

統一超表示，全新開發7款新品將自2月22日起全面上架，預期可帶動相關類別業績成長1成以上。