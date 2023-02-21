美國總統拜登出其不意，造訪烏克蘭，周一令許多俄羅斯鷹派軍事專家既憤怒，又尷尬。而就在俄羅斯總統普丁準備在全國演說中，為俄軍侵略烏克蘭辯護之際，這令他感受到更大的壓力。
據CNN新聞網20日報導，就在俄羅斯全面侵略烏克蘭即將滿周年前幾天，拜登歷史性出訪基輔，在衝突的重要關頭，為烏克蘭提供了象徵性的振奮力。
克宮旗下媒體「共青團真理報」電台的主持人馬爾丹（Sergey Mardan）在Telegram上寫道，拜登在基輔，顯然是在羞辱俄羅斯。「我想，所謂的聖戰也有午休時間。」
此外，曾派駐烏克蘭的俄羅斯聯邦安全局前官員葛金（Igor Girkin）說，拜登可能會造訪烏東前線，並毫髮無傷地脫身。而葛金是俄羅斯強硬派軍事部落客，經常為廣大的俄羅斯民眾提供俄烏戰爭分析。
至於由俄羅斯陸軍和海軍經營的Telegram帳號Zapiski michmana Ptichkina則指出，諷刺的是，普丁都還沒到基輔，拜登就捷足先登了。「特殊軍事行動展開將近1年後，我們在俄羅斯城市[基輔]等的是俄羅斯聯邦總統，而不是美國[總統]到來。」
以美國總統來說，拜登親赴沒有大批美軍派駐的戰爭前線，實在是空前之舉。
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