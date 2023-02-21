中共《人民日報》21日報導，中國氣象局近日推出《人工影響天氣「播雨」減災行動計畫（2023—2025年）》（「播雨」計畫），明確到2025年，基本形成規範高效、技術先進、安全可靠，多領域、多種類、全方位的人工影響天氣新型工作體系。該計畫提出，將完善業務布局，在西南、華北、東南區域重點打造7個試驗示範基地，提高以智慧為主要特徵的人工影響天氣現代化水準，為防災減災救災、生態環境保護與修復、國家重大活動、重大突發事件應急等提供強有力保障。

中國氣象局應急減災與公共服務司副司長王亞偉指出，在業務布局上，「播雨」計畫將完善國、省、市縣、作業點四級業務布局，將五段即時業務拓寬為七段即時業務，增加了前期作業條件展望和全業務流程安全管理。

基於氣象大數據雲平台的「雲＋端」架構，大陸建立國—省兩級部署、市縣級應用的一體化、智慧化人工影響天氣綜合業務平台。完善作業飛機與示範基地布局，形成高低空搭配、覆蓋面廣、機動性強的空中作業力量。

同時，將提升人工影響天氣精準作業能力，按照一周、72小時、48小時、3小時的時間節點，分別開展作業過程預報、作業潛力預報、作業條件預報、作業條件監測預警。加快列裝高性能增雨飛機等新型作業裝備，推進地面作業裝備自動化、標準化、資訊化改造，提升安全監管能力。

人工影響天氣是防災減災的有效手段之一。目前，大陸全國年均人工增雨影響面積達到500萬平方公里，人工防雹作業保護面積達到60萬平方公里以上。