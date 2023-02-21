男女交往都會拍照上傳到社群紀念，一名女網友表示，男友的Instagram本來有許多兩人的合照貼文、精選動態等，結果全被男友隱藏，她難過地說，「這是什麼意思？」疑問激起許多網友回應，不少人都說這是「劈腿的前置作業」，更有女網友說當初發現男友隱藏貼文，就覺得不對勁，直呼「女人的第一直覺真是準」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，18日下午發現男友把個人Instagram上和她的合照、精選動態都隱藏，她說當下看到真的很難過，「這是什麼意思？該放生了嗎？」

貼文曝光，網友皆認為有貓膩，「說不定在追別的女生，怕被發現自己有女朋友？」、「要追其他女生了」、「劈腿前置作業囉」、「不是妳該不該放生，是妳已經被放生了」、「因為妳男友已經認識別的女生，想讓對方誤以為自己單身」。

留言中有不少過來人說，「我前任也是這樣，後來就被分手了」、「不好的徵兆，因為我男友也這樣過，結果過了半年後有個女生跑來密我，說他們有一段時間在穩聊，還一起出去吃飯過，我當時就覺得女人的第一直覺真是準」、「能和妳說先做好心理準備吧！當初我前任也是做了一樣的事，我還跑去問他為什麼貼文都不見了 沒多久他就和我提分手了」。