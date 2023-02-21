吃不到拉麵氣炸！一名臉書大頭貼使用漫畫《怪醫黑傑克》皮諾可圖片的女網友，昨天中午到台北晴光商圈一間知名拉麵店，提前中午11點到現場排隊等店家11點30分開門，結果店家遲遲不開，上網查才知是開店前一分鐘在粉專告知無法營業，讓排隊半小時的皮諾可氣炸開嗆，洗版店家臉書，引來網友朝聖。

女網友「皮諾可」昨天（20日）在拉麵店臉書粉專留言，拉麵店中午11點30分開始營業，她提早30分鐘到現場排隊，但店家遲遲到接近11點半時才在臉書發文「抱歉今天中午人員不足，無法營業。我們晚上見，謝謝大家請見諒」，讓在現場排隊的皮諾可氣炸，到店家臉書開罵「中午不能開，卻只在11:29在FB留無法營業，為何不能11:00就留，店家11:29才知道不能營業嗎？」

拉麵店昨天在接近11點半時，開店前一刻才在臉書告知無法營業。(翻攝自FB)

皮諾可表示，拉麵店門口沒有任何公告說中午不營業，且開店前已經有5個人排隊，如果沒上網查，不就傻傻一直等下去，「縱使要結束營業也不該這樣做事」，決定將店家從自己清單上除名，不再消費。

台北皮諾可吃不到拉麵超氣。(翻攝自FB)

台北皮諾可排隊30分鐘卻吃不到拉麵，怒洗版店家臉書。(翻攝自FB)

對此，網友看到皮諾可一連串的爆氣留言都笑翻，「皮諾可，這個直接電死」、「皮諾可吃不到拉麵超氣」、「怪醫黑傑克管一下好嗎」、「第一次看到野生皮諾可爆氣哈哈」，也有人表示，「跟朋友約時間，在碰面前5分鐘說有事不能來赴約，正常人都會爆炸了，挺皮諾可的立場」、「挺皮諾可+1，沒時間觀念的人都該檢討」。

該間拉麵店位於台北晴光商圈，已營業3年半，主打雞排湯拉麵，但今年一月底宣布4月底結束營業，消息一出不少饕客哀嚎。