日前傳出國民黨中央考慮在立委初選時納入「大局條款」，認為自己被針對的國民黨台北市議員徐巧芯，昨（20）日談到此事忍不住淚崩，並說自己從沒考慮過要退黨。對此，國民黨台北市前議員羅智強忍不住說，「田園將蕪胡不歸」。

羅智強今日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪，談到近日充滿爭議的「大局條款」，被代班主持人錢怡君詢問，是否曾有任何一瞬間考慮過退黨一事，他坦承「田園將蕪胡不歸，當然難免！」

「有時候我再怎麼努力，有個地方我過不去就是過不去，超越我能努力的範圍。」羅智強提到，他的年紀稍長徐巧芯幾歲，經歷的挫折也比徐多，到一個程度後能稍微放的淡一點，但也想過會不會某仗打完後，就沒辦法在政壇繼續待下去。

羅智強表示，他能夠體會徐遭受的委屈，若無法靠戰力爭取更上一層樓的機會，當然會覺得為團隊付出這麼多，到底能夠換來什麼，說完後他更自嘲「我好像不是在說徐巧芯耶？」

至於大局條款到底存不存在，羅智強則指出，檢視媒體報導脈絡後，他認為該條款是存在的，且相關考量也不能說是錯的，或許是黨內有一部份這樣的意見，才以此方法先將消息放出看風向、測水溫，「但現在吵成這樣，要通過的可能性就會下降，後座力真的很大」。