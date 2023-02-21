去年九合一選舉，張善政以超過52%得票率當選桃園市長，一舉將桃園綠地變藍天。張善政上任後不僅大砍桃捷3副總，也陸續兌現社福、教育政見，其中推動代理教師全年聘期，更讓全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙狂讚。對此，有評論認為，張善政不僅穩定內部人事領導，帶出新的「善政氣象」，也同步追查前朝工程弊案，還給市民對執政信心，但檢驗前市長鄭文燦時，該怎樣做才能不被視為秋後算帳，考驗張善政的智慧。

張善政日前提到新任桃園大眾捷運公司董事長沈志藏時，3度重申「用人唯才」，直指過去桃捷副總多達4位屢遭批評，如今在秉持專業下，只留一位副總。此外，張善政也陸續兌現國中小學全面免費營養午餐、5歲童以下學雜費全免，以及老人三節禮金調高，推動的代理教師全年聘期政策更是讓許多縣市紛紛跟進。

《中評社》今(21)日撰文表示，從張善政的人事佈局能看出其努力打造高度專業的桃園團隊的企圖心，並認為他穩定內部人事領導，外部追查前朝工程弊案，還給市民對執政信心。但該評論認為，張善政檢驗鄭文燦，勢必觸碰藍綠政治敏感帶，如何能不被視為秋後算帳、政治追殺，又不影響2024大選，考驗著張善政的智慧。