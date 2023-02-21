鑑於噪音改裝車常製造高分貝噪音，於大街小巷中穿梭，假日還不時舉辦集體「車遊」，深夜時分在寧靜的住宅區行駛擾人清夢，造成民眾困擾不已。清水警分局於轄區重點路段架設遠端攝影等科技設備，嚴密監控於路中危險駕駛的車輛，警方還製作影片宣導，提醒民眾「人人都能檢舉」。

警方指出，經統計去年清水警分局，已通報約240部噪音改裝車請主管機關環境保護局及轄管監理站辦理檢驗；為防制噪音改裝車，清水警方亦提醒民眾「人人都能檢舉噪音改裝車」，若發現噪音車輛可拍照或錄影，並記錄車號、發現時間、地點及妨害安寧事實或違規證據資料，直接至環保局噪音車檢舉網站檢舉。

清水警分局製作「檢舉噪音改裝車」影片，以實際操作檢舉方式，讓民眾都能知道如何上網檢舉。(警方提供／陳世宗台中傳真)

警方表示，另外，發現違法改裝車輛，均可自行蒐證，將相片上傳交通部公路總局網站內意見信箱»車輛設備»檢舉非法改裝車輛網站檢舉，並將高分貝噪音改裝車車輛，報請主管機關環境保護局及轄管監理站辦理檢驗事宜。

清水警分局製作「檢舉噪音改裝車」影片，以實際操作檢舉方式，讓民眾都能知道如何上網檢舉。(警方提供／陳世宗台中傳真)

清水警分局製作「檢舉噪音改裝車」影片，以實際操作檢舉方式，讓民眾都能知道如何上網檢舉，人人隨時都可記錄後檢舉，讓噪音改裝車無所遁形，以遏阻惱人噪音，提升居家生活環境品質。

清水警分局製作「檢舉噪音改裝車」影片，以實際操作檢舉方式，讓民眾都能知道如何上網檢舉。(警方提供／陳世宗台中傳真)

清水警分局長周俊銘強調，警方持續執行防制噪音改裝車輛危險駕駛巡守專案勤務，同時持續配合環保、監理機關取締非法改裝致噪音車輛，以還給民眾安靜的生活空間。民眾無所不在，期望民眾發現噪音改裝車，隨時記錄隨時上網檢舉，以防制噪音改裝車輛違規。