台積電面臨地緣政治威脅，內憂外患危機不斷，不過英國《經濟學人》雜誌評論指出，台積電正利用美中角力為公司創造最大利益。

該篇評論說，美國和中國都覬覦台積電的先進晶片製造能力，且台積電許多廠房都位在台灣西部，萬一發生台海危機恐遭波及，但台積電並未恐慌，創辦人張忠謀曾表示：「如果發生戰爭，天哪，我們要擔心的不僅僅是晶片。」該公司董事長劉德音則說，和平符合每個人的利益。

值得關注的是，台積電已加入美國陣營，去年底宣布在亞利桑那州鳳凰城加碼投資400億美元，美國總統拜登今年1月還參加台積電美國新廠的移機典禮，但台積電也沒有因此脫離台灣製造，其在台灣擁有製造全球3/4以上先進晶片的能力。

報導認為，台積電持續的獲利創造穩定現金流，該公司考量的是未來前景，簡而言之，台積電將其商業利益放在首位，正在玩一場微妙的外交遊戲，以亞利桑那設廠來說，台積電正在巧妙地討好拜登政府，雖然無法解決美國的晶片安全問題，但至少提供一些拜登想要的製造業工作。

針對台積電「去台化」疑慮，金融公司New Street Research分析師Pierre Ferragu則認為完全是胡說八道，因幾乎在同時間，台積電在台灣也啟動1座新晶圓廠，而且產能是亞利桑那州擬建的2座晶圓廠的4倍、技術更先進，看來台積電押注美國更像是長期保險政策，而不是立即改變遊戲規則。

德國之聲先前報導，台灣在開發和生產最先進的晶片方面，皆處於世界領先地位，而這是一張戰略王牌，只要中國和美國未達到晶片生產自主目標，台灣就會保留這張矽盾牌，並贏得更多的國際談判空間。