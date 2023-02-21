大陸女星海清出道20年，出演《蝸居》和《媳婦的美好時代》等戲劇中塑造的好媳婦形象，深受觀眾喜愛，被封為「國民媳婦」。近年來她患上怪病，身體疼痛不已，近兩年都沒有再接演主角，僅在兩部作品中客串，事業幾乎處於停滯狀態。此事曝光後，網友們紛紛為送上祝福，願她能度過難關。

從2021年夏天開始，海清的背部就因為不明原因韌帶撕裂，接著惡化成雙側韌帶撕裂，甚至骨頭上還長了囊腫，海清表示哪怕是站著都疼，只有躺著才能得到緩解，此外，站著不到半小時，肌肉就會粘連到不能動，連胳膊連抬都抬不起來。

一連串的病痛使得海清晚上睡不著，睡沒多久會被痛醒，只好一直掛著理療儀，也因為找不出病因，無法用藥物解決，只能打衝擊波。由於身體狀況太過糟糕，讓海清陷入了自我懷疑，她在訪談中表示在2022年的時候曾三次想過放棄演戲，因為身體上的疼痛已經無法拍一場完整的戲。

她用「種」字總結了2022，「我的身體給了我一個暗示，之前沒有好好對它。現在這個土需要重新放下一顆好的種子，然後再陪伴它，等待它。」雖說身體條件不允許再拍戲，但海清在休息之餘，也不忘拿起劇本為接下來的工作準備，敬業的表現令人佩服不已。網友們得知此事，紛紛送上祝福與鼓勵，希望她好好休養。