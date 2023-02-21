由宋逸民主理的「藝起發光」協會今年初爆出種種爭議，至今未平，其中宋逸民數度親上火線，強調絕無強迫教友捐贈，一切都是大家自願。今(21日)媒體報導，知情人分享影片打臉宋逸民的說法，其中可見一支影片中白家綺老公吳東諺在台上分享募捐到的數字，還鼓勵大家：「掌聲繼續不要停！歸給榮耀上帝」，間接造成其他教友壓力，還有提醒捐贈的「溫馨通知」也曝光。

宋逸民和老婆陳維齡今年初憔悴現身開記者會，澄清各項爭議，兩人也在記者會全程數度站起鞠躬道歉4次，談到被指逼迫教友捐贈，甚至建議可以貸款，他解釋這做法是由聖經而來，所謂的十一奉獻是聖經中的內容，意指收入十分之一可捐給教會，並非他獨創用來洗腦的說法，教友們大多是自行決定、心甘情願的貢獻，且其他教會也有一樣的做法。

對此，據《三立新聞網》報導，一名知情人再度曬出兩段影片，打臉宋逸民的說法，其中一段影片是在集資擴建新堂時，吳東諺在舊堂活動中說的話，可見他語氣激昂地的表示：「我們奉獻募款已經達到906萬了」，接著全場台下教友紛紛鼓掌，他回應請大家繼續鼓掌，目前已經完成裝潢，也募到3年新堂擴建經費。

另一段影片則是吳東諺曬出繳費方法，說明如果是一次付清的人不會收到通知，而選擇分期的人，9日ASAA會用LINE提醒付錢，隔天必須以匯款或刷卡完成相關付費，15日會再「溫馨提醒」忘了付錢的「貴人」，吳東諺解釋稱呼「貴人」是教會體貼明白每個人的發薪日不同。對此，知情人表示，在教會中階級制度明顯，就屬宋逸民、陳維齡夫妻地位最高，接著是白家綺、吳東諺夫婦，除了這4人有資格上台，教會內其他人都不行，但對此說法，宋逸民、白家綺夫妻暫未回應。