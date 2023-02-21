義大利裔美國女星茱莉亞福斯（Julia Fox），2019年演出電影《原鑽》讓她受到關注，過去她還曾與「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）交往2個月，交往期間與對方出席公開活動時，她幾乎都以「高難度」時尚造型亮相，這也讓她成為時尚圈的新寵兒，近日她於社群分享，在紐約街頭手提「一比一等身人形手提包」嚇壞上萬網友。

茱莉亞福斯近日在IG上曬出一組超驚悚照片，當中可見她身穿一襲黑色短版皮衣搭配銀白色短裙，但最引人注目的是她手上的「一比一等身人形手提包」，該款手提包以女性身材輪廓製作，材質採用不同類型的黑色皮料，除頭上頂著一頭金色長髮，腳下更穿著與茱莉亞福斯的同款高根長靴，猶如茱莉亞福斯的「金髮版複製人」，且從遠處看彷彿茱莉亞福斯拎著一個人在路上行走，畫面相當可怕。

照片曝光後，吸引近150萬網友朝聖，許多人看到紛紛直呼「這太超過了」、「我以為她撿屍了」、「這還不夠勁爆！應該做一個小孩造型的才恐怖！」、「我不懂時尚」、「看起來像喝太多酒後帶朋友回家的我」、「難道拎著一個軟趴趴的身體上街已經是一種流行了嗎？」、「很像我把孩子硬拖回家的畫面」。

事實上，這已不是茱莉亞福斯首次以大膽獨特的造型引發關注，先前她參加時裝周時，身穿以透明壓克力所製的「水滴造型」緊身上衣，下身搭配絲緞開衩長裙，髮型則呈現濕透效果，整個人宛如從海中游出水面的美人魚般，一出場就成為鎂光燈焦點，但由於裝扮過度曝露，卻引發網上兩極評價。