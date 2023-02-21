我國《入出國及移民法》將修法重罰非法外來人口問題，移民署即日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者「從寬論處」，4年前失聯的越南籍看護阿金透過此專案可望與越南家人團圓。

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊表示，最近有2名越南籍女性失聯移工「阿金」、「阿燕」獲知專案資訊，主動自行到案，阿金還半信半疑詢問移民官「這是真的嗎？」，害怕到案之後會被關，緊張到發抖。

移民官向2名失聯女移工說明專案措施。（嘉義市專勤隊提供／廖素慧嘉市傳真）

聽到移民官詳細說明「擴大自行到案專案」免收容規定後，阿金的心情才逐漸放鬆，也露出笑容，並坦言自己原本來台擔任看護，4年前因為工作壓力無法負荷而失聯，在外打零工卻賺不到什麼錢，很想念越南的家人，也只能視訊聯繫，至今已經3年沒有親眼見到小孩了。

嘉義市專勤隊表示，「擴大自行到案專案」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，包含失聯移工在內的逾期停（居）留外來人口，把握這5個月專案期間，自行到案，可獲協助順利返鄉，專案詳情可洽詢免付費諮詢專線。