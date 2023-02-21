連假想出遊，來內門陣好玩。2023高雄內門宋江陣於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，除了有精彩熱血的創意宋江陣頭大賽、文武藝陣表演、總舖師辦桌「宋江大宴」外，在2月27、28日及3月4、5日共4天推出3條文史導覽路線，從本次宋江陣的主辦地點「南海紫竹寺」出發，由在地導覽專業老師，帶你穿梭內門大小景點，細說內門古往今來，還會教你如何向菩薩對話、問事。連假出遊，來內門，讓你看陣頭熱鬧、吃宋江大宴美食，再搭配內門深厚的文化解說導覽，看熱鬧也懂門道，知性遊內門。

參加導覽民眾在宋江兵器館前體驗兵器演練。（圖／品觀點提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，內門除了是「總舖師」的故鄉、「宋江陣」的發源地，還有豐富的歷史文化底韻，在地特產有花生糖、火鶴花產業，還有農特產如鳳梨、番石榴及龍眼等，龍鳳酥、果乾及咖啡都是內門絕佳的伴手禮。這次搭配內門宋江陣的活動，推出文史導覽遊內門，在2月27、28日及3月4、5日共4天，推出3條文史導覽路線，請在地專業的導覽老師，帶你暢遊內門歷史景點，如木柵教會、朱一貴發跡處、萃文書院…等。用最在地的故事，讓遊客深入瞭解內門的歷史之美，歡迎大家相揪來內門觀光。

觀光局進一步說明，本次文史導覽遊內門，由在地羅漢門文史尋根工作室帶領文史產業導覽小旅行，3條文史導覽路線依內容不同，以搭車或徒步健行的方式進行，導覽人員隨行講解，帶遊客認識平埔族的過往，到全國第三古老基督教堂「木柵教會」，再到快樂農場，可購買到內門專屬的龍眼咖啡，往橫山參訪西拉雅族群的祖靈机府太祖；或去南海紫竹寺敬拜，了解如何問事及解籤詩，探訪臺灣第一個皇帝朱一貴養鴨發跡地，再去尋找七星墜地的精彩故事。遊程豐富精彩，想參加的民眾，可於2月27、28日及3月4、5日4天，從上午8時30分至10時40分、下午13時10分至15時10分兩個時段，於內門區公所前現場報名，搭車遊程，上、下午各6班次，徒步遊程約30分鐘，歡迎大家來暢遊內門。

此外雄獅旅行社也推出套裝遊程（網址：https://reurl.cc/Rv1Z1e），包括串連三和瓦窯、舊鐵橋濕地再經由月世界到內門來看宋江陣，也可以替大家節省出遊開車規劃遊程的時間。更多有關2023高雄內門宋江陣活動資訊，請洽高雄內門宋江陣網(https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha)及高雄旅遊網(https://khh.travel/zh-tw)查詢。