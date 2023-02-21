雙北地區日前出現「假看車、真性騷」的犯罪集團，該組織成員透過網路物色車廠的女業務，再佯裝試車將女業務約出並性侵，據傳已有多名女子受害；日前某位車廠女業務，從友人口中得知，自己也遭該集團鎖定，嚇得趕緊向警方報案，警方經過連日追查，昨(20日)深夜逮捕1名計程車司機，該名司機供稱，僅是惡作劇亂編故事留言嚇人，目前警方仍在深入調查是否有受害人當中。

新北市林口警分局日前接獲某車廠女業務報案，她向警方表示，友人在網路上某私人群組發現，有人上傳她的照片討論，當中還有涉及恐嚇、企圖性騷擾等文字，後來還有不明男子傳私訊對她騷擾，所以趕緊向警方報案求助。

據了解，該群組由多名男子所成立，成員於網路上物色車行的美女業務，並假藉試車約女業務到指定地點，對被害人毛手毛腳，或以意淫的言論騷擾，目前至少已有5名女子受害，甚至外傳有人遭到性侵並遭錄影威脅，但警方並未證實。

而報案人得知自己也成為該集團鎖定的目標，甚至有人提供該集團在群組內的討論內容，主腦揚言如果能成功「抓到」報案人，集團成員還可以「先後試車」，讓報案人十分擔心成為下一個受害者，因此趕緊向警方報案。

警方獲報後，昨天深夜已逮捕一名計程車司機到案詢問，並釐清相關事證以及是否有其他被害人，後續將朝性騷擾防治法及恐嚇罪偵辦。