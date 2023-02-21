今（21）日是農曆2月2日「頭牙」，為土地公福德正神聖誕，不少民眾都前往土地公廟祭拜，民俗專家廖大乙指出，土地公是人間的代言人，但仍有3種不同姿態的土地公分別為，手持拐杖、如意或元寶等姿態，民眾在參拜時可觀察神像區分，拜錯的話恐越拜越衰。

據《自由時報》報導，廖大乙說，土地公也是有專業領域的，常見的土地公會手持枴杖、元寶或如意3種物品，民俗中，土地公需時常「巡田水」，所以會手持枴杖慢慢走，象徵頂天立地的意涵，適合仲介業、地理師和風水師等職業參拜。

廖大乙表示，如想升官的或是學生參加考試者，可參拜手持如意物品的土地公，象徵吉祥與權威來祈求事事如意；而手持元寶的土地公則具有財神職責，通常最多民眾會參拜求財，需特別注意的是，如是金融業相關的，在參拜時忌諱急功近利，但不論參拜哪種土地公，都需行善才會有福氣。

廖大乙提醒，還有一種土地公是一手持拐杖、一手抱元寶，警示世人要頂天立地、行善，才能招來財氣跟福氣，通常會出現在納骨塔，也被稱為山神，在部分宮廟也會有這類型的土地公神尊，如民眾只為了招財參拜，可能會因此越拜越衰。