不少男性在意自己生殖器尺寸能否跟得上平均值，但年輕一輩的男性不用擔心了，泌尿科醫師分享最新研究，一份統合近80年來、共75篇的「陰莖大小」發現，男性勃起後的陰莖長度在過去29年間增加了24%。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書粉專上表示，近期有研究收集1942年到2021年有關「陰莖大小」的75篇研究數據，一共統計5萬5671位男性勃起前後的陰莖長度。結果發現，勃起前陰莖平均長度是8.70公分，勃起後則是13.93公分，且與一班人的刻板印象相同，非洲人的尺寸最大（平均為14.88公分），其次是北美洲人（平均為14.58公分）和南美洲人（平均14.50公分），其次是歐洲人（14.12公分），亞洲人的尺寸則為最小（平均為11.74公分）。

程威銘並表示，最令人耳目一新的是，不論是世界上哪個地區，經過校正之後，勃起後的陰莖長度在過去29年間，足足增長了24%。這樣的結果背後原因仍然不明，該研究得作者認為可能和現代青春期發生時間愈來愈早有關係，但程威銘認為，應該與營養愈來愈充足有關。

程威銘開玩笑地表示，難怪姐姐們都喜歡年輕的弟弟，不僅體力好、硬度佳，連尺寸也是比大叔多了一個檔次，堪稱「後生可畏」，但年紀較長的男性不用氣餒，做愛不能只靠硬碰硬，「沒有耕壞的田，只有累死的牛」。傻傻地橫衝直撞，體力再好也有用完的時候，隨著經驗的累積與技巧的進步，並儘量透過日常鍛練來維持體能，即使尺寸普通，迸發出來的火花，說不定會更加燦爛。