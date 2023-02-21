日本偶像經紀公司龍頭「傑尼斯娛樂」繼副社長瀧澤秀明在去年10月底閃電請辭、男團「King&Prince」其中3名成員出走倒數後，前V6成員「不敗童顏」三宅健也在21日凌晨投下震撼彈，宣布自己將在5月份離開傑尼斯娛樂，讓粉絲們相當震驚，也開始擔心到底發生什麼事。

前V6成員三宅健在日本當地時間21日凌晨0點，於官方網站上宣布自己即將在5月2日與傑尼斯公司終止多年來的合作關係，他在文中透露，自己的少年時期都在傑尼斯娛樂度過，非常珍惜這30年來的回憶，對傑尼斯的栽培與用心也充滿感激，更感謝粉絲們長期以來的支持與鼓勵，但因為很想遇見嶄新的自己，因此決定向下一個舞台前進。不過，三宅健也表示，在進行下一步之前會給自己一點充電的時間，但他不會忘記與粉絲們的約定，再度見面的日子將很快會到來。

事實上，不久前日本媒體《週刊文春》就曾爆料三宅健即將離開威尼斯的消息，知情人士還透露，三宅健與瀧澤秀明感情非常好，不但友情出演過瀧澤秀明打造的《瀧澤歌舞伎》，還一起組成了「KEN☆Tackey」，因此他看到好友瀧澤秀明、森田剛一一離開傑尼斯，他也開始為自己的將來做全新的打算，粉絲們即使再不捨仍支持他的決定。