Judo Bank/S&P Global澳洲2月製造業PMI初值為50.1，僅略高於1月終值50.0，雖然是2個月新高，但仍然虙於萎縮邊緣。

2月服務業PMI初值為49.2，高於1月終值48.6，綜合PMI初值亦為49.2，高於1月終值48.5，兩項指數都創下4個月新高，但也都仍然處於萎縮。

澳洲Judo Bank首席經濟顧問Warren Hogan的報告重點如下：

澳洲要在2023年實現經濟軟著陸的道路似乎仍然狹窄。2月服務業與製造業的勞動力需求都有所放緩，但整體勞動力需求仍然處於擴張狀態，即使在2023/24年度經濟決策官員不得不引導經濟放緩，但失業率應該能維持在低點。

服務業的價格壓力進一步緩解，但仍然偏高，而2月製造業價格指標則幾近持平。儘管價格指標有所放緩，但仍然指向今年通膨還是會超出央行目標。

2月份的數據顯示澳洲供應鏈的功能進一步改善。現階段PMI數據指向「讓人樂見的經濟放緩」，這可能有助於減輕升息壓力。雖然這可能不會改變澳洲央行在未來幾個月進一步升息的意圖，但它確實意味著我們可能已經接近澳洲央行理事會可以暫停當前緊縮周期的關頭。