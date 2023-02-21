疫情趨緩，「高雄首選」農特展品睽違3年，再度於國際舞台亮相！高雄市農業局參加2月20日至24日為期5天的杜拜國際會展，將芭樂、蜜棗等高雄優質農產於會中展售，吸引當地同胞及駐杜拜台北商務辦事處處長張治平關切，品嘗後對高雄水果美味及品質讚不絕口。

疫情趨緩，「高雄首選」農特展品睽違3年，再度於國際舞台亮相！高雄市農業局參加2月20日至24日為期5天的杜拜國際會展，將芭樂、蜜棗等高雄優質農產於會中展售，吸引當地同胞及駐杜拜台北商務辦事處處長張治平關切，品嘗後對高雄水果美味及品質讚不絕口。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市農業局表示，阿拉伯聯合大公國是由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古、拉斯海瑪共七個酋長國組成的聯邦君主國，該國農業結構GDP占比一年不足1％，每年進口之水果產值高達20億美金，水果大多沒有高額關稅，消費市場之龐大商機相當可觀。

疫情趨緩，「高雄首選」農特展品睽違3年，再度於國際舞台亮相！高雄市農業局參加2月20日至24日為期5天的杜拜國際會展，將芭樂、蜜棗等高雄優質農產於會中展售，吸引當地同胞及駐杜拜台北商務辦事處處長張治平關切，品嘗後對高雄水果美味及品質讚不絕口。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

農業局藉由參展機會，攜手高市加洲果菜運銷合作社及芳境果菜運銷合作社將芭樂、蜜棗、蔬菜脆片及玉荷包銀耳露等農特產品介紹給國際專業買主，增加中東業者對「高雄首選」農特產品之認識度，開拓中東市場。

農業局指出，展售不到半日即有杜拜當地採購、澳洲、突尼西亞、哥倫比亞及印度等廠商前來洽詢，顯示高雄水果對外國買主相當有吸引力。高雄芭樂與蜜棗的好品質全台聞名，尤其蜜棗大小如青蘋果般，是國人年節送禮首選。蔬菜脆片採用新鮮花椰菜，經過特殊低溫過油真空乾燥技術，口感酥脆同時保有新鮮花椰菜的營養成分。芳境冰糖玉荷包燉銀耳露，嚴選大樹頂級玉荷包，萃取出荔枝果香，搭配素燕窩銀耳燉煮6小時，融入玉荷包的果香，並加入冰糖，冷熱飲用皆宜。

高雄市農業局長張清榮說，杜拜對台灣水果而言是個新興市場，國際化程度高且消費力高，加上杜拜農產品大多仰賴進口，是值得拓展開發的高潛力消費市場。農業局除積極輔導農民提升各項技術做好品質把關外，也持續辦理拓銷活動、整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場佔有率。