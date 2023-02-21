冷空氣接連報到，不少人吹風就頭痛，時常要靠止痛藥緩解。營養師張語希自曝深受頭痛困擾，並提供暖心養生5重點，從食物中攝取營養素，讓大家吃得暖心又健康。

張語希在臉書發文指出，昨天出門沒戴帽子，冷風吹過後，馬上頭痛到不行，回家吃止痛藥才好些。她好奇問粉絲們：「有人也是這樣嗎？小時候不太會吹冷風頭痛，長大才開始有這種症狀。」

張語希藉此分享「食補」，依照季節吃對食物讓身體補充營養，提供暖心養生5重點，讓大家吃得暖心又健康。

●容易手腳冰冷嗎？可以補充促進血液循環的食物，增加血氣。

食用老薑、紅豆、山藥、當歸、枸杞；避免生冷食物 如沙拉、冰品、冷飲。

●進補前先暖胃，讓腸胃先暖起來再補充營養。

燉牛肉、燉羊肉、排骨煲湯、紅棗…等食材。

●補充富含「維他命A」的食物，預防感冒。

豆製品、黃色蔬菜（例：南瓜、紅蘿蔔、木瓜）。

●補充「維他命D」，冬天晝短夜長，可透過飲食來補充維他命D。

鮭魚、鯖魚、蛋黃、菇類。

●多喝溫開水。

幫助新陳代謝，並防止引發心血管疾病。