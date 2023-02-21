孩子的家教很重要，台南一名女網友表示，昨日在北區海安路上的全家看到3名小孩占用門市3張桌子，當中一名孩子把腳翹到桌上，被一旁的阿伯制止後，還怒嗆對方「全家就是我家」，她和阿伯當場傻眼，她說這間全家內的桌椅經常被附近的國小生占用，還搞得亂七八糟，貼文讓一票網友也搖頭建議她，「拍照給校方處理」。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社》指出，3名國小生在全家便利商店中占用3張桌子，邊打手機遊戲邊大呼小叫，其中一名孩子還把腳翹到桌上，旁邊阿伯看不下去說「把腳放下」，豈料那名孩子竟回嗆，「全家就是我家啊！」

原PO表示，阿伯當場氣爆怒罵他們沒家教，直指他們把腳放在桌上很沒衛生，但3名孩子都不認為自己有問題，還恥笑阿伯不懂「全家就是我家的意思」。令在一旁的原PO感嘆，這間全家常有很多小孩在裡面使用桌椅，搞得環境亂七八糟，真的就當自己家一樣，店員也無能為力，客人也無奈。

貼文曝光，網友也怒轟，「全家就是我家？阿伯應該回，你在我家還這麼沒禮貌，看我怎麼修理你」、「我一定會讓他感受在家被扁的感覺」、「可以把情況跟校方說，讓校方教導學生不能把方便當隨便」、「最可憐的就是店員了，不能制止還得善後」、「直接拍照寄給學校投訴」。