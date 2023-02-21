新華社21日報導，中共海軍淮南艦、日照艦、可哥西里湖艦組成的第42批護航編隊，當地時間19日下午抵達南非理查茲灣，參加中國、俄羅斯、南非三國海上聯合演習，南非海軍在碼頭舉行了隆重歡迎儀式。

中共海軍第42批護航編隊參加中俄南非三國海上聯演。圖為護航編隊官兵向歡迎人群揮手致意。（新華社）

當天16時30分，大陸海軍第42批護航編隊日照艦緩緩駛入南非理查茲灣港區，編隊官兵在甲板上整齊列隊，向歡迎人群揮手致意。17時許，日照艦順利靠泊碼頭，中國駐德班總領館代總領事孫安林、南非軍方領導、當地華僑華人代表60多人在碼頭迎接日照艦到來。

此次聯演是自2019年以來，中國、俄羅斯、南非三國海軍在南非德班至理查茲灣以東海空域舉行的第二次海上聯合演習，參演兵力包括中國海軍淮南艦、日照艦、可哥西里湖艦，俄海軍戈爾什科夫海軍上將號護衛艦、卡瑪號油船，南非海軍門迪號護衛艦。

據悉，此次聯演以「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」為課題，演習將分為港岸和海上兩個階段進行。港岸活動期間，中、俄、南非三方將組織海上聯演課目磋商，開展球類友誼賽等交流活動。

此次參演的海軍淮南艦、日照艦、可哥西里湖艦於2022年9月21日從山東青島起航，赴亞丁灣、索馬利海域執行第42批護航任務，共執行20批29艘中外船舶的護航任務。