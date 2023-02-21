你會「獅虎豹鱉猴狗象鹿」的台語發音嗎?知道狐獴、袋鼠的台語怎麼說嗎? 還有身上黑白相間的斑馬台語真的叫"黑白馬"嗎?配合2/21國際母語日，高雄壽山動物園推出了「台語親子生態學習團」，全程以生活化的台語交談，面對難度較高的動物名稱及生態解說也同樣以台語發音，讓許多快失傳的台語用詞得以重現，推出後獲得相當熱烈的迴響。

壽山動物園台語親子生態學習營隊報到。（圖／品觀點提供）

觀光局長高閔琳表示，台語是台灣的母語之一，動物園在寒假期間首創台語親子營隊的成功經驗，也為母語的世代傳承立下新的里程碑。另外，人氣首選「夜宿動物園生態營隊」目前開放3月份及兒童節連假檔期限量名額，欲報從速。

生態學習營帶領隊員壽山生態探秘。（圖／品觀點提供）

壽山動物園推出的台語親子生態學習團是今年寒假營隊最大的特色及突破，來自台北的親子團提出以全台語的導覽活動需求，參加者對於全程營造台語對話環境的營隊給予很大的肯定，台語八音「獅虎豹鱉猴狗象鹿」透過遊戲中學習，園區可愛的狐獴叫做「狐狸貂hôo-lî-tiau」，導覽老師及工作人員事前做足功課以台語來帶領，活動結束後透過口碑及社群分享，讓許多台語家庭主動揪團報名參加台語親子營隊，成了壽山動物園重新開園後一隻招牌營隊。

營隊承辦單位賀名旅行社表示，台語親子生態學習團受歡迎最主要的因素是工作團隊可以提供全程非常生活化的台語交談，無形中創造講台語的環境，再來是難度頗高的動物名稱、生態仍以台語互動，讓參加者津津樂道，而且還可以住宿在動物園內與動物共眠，聽取身歷其境的動物鳴叫聲，參加過的大小朋友都表示永難忘懷，直呼是前所未有的體驗。

夜宿動物園生態營隊教小朋友學習搭帳篷。（圖／品觀點提供）

已成為壽山動物園人氣首選的「夜宿動物園生態營隊」活動主要規劃二天一夜，小朋友除了為可愛的動物們準備「滿漢全席」食材，還有驚奇有趣的動物傳奇及神秘尋洞探險健行，夜間宿營在園區體驗沈浸在獅吼蟲啼鳥鳴聲中，彷彿置身動物交響樂團，還有專業生態老師帶領觀察夜間野生昆蟲，豐富生動的獨特體驗活動，目前開放報名3月份及兒童節連假檔期，每一個梯次名額有限，要體驗夜宿動物園的朋友，要提早報名，以免錯失機會。