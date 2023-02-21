其中，日本製造業的工廠生產以及新訂單也是連續8個月走下坡，表現比元月還要差。至於出口訂單方面，受到全球需求疲弱影響，寫下2020年7月以來最差的1個月。

其實，從日本上季GDP不如預期以及元月貿易赤字創歷史新高，就可以看出當地製造業者正陷入經營苦戰中。相反地，日本抗疫規定一再鬆綁，服務業的商業活動蓬勃發展，已連6個月成長。

日本政府計畫5月時降低新冠病毒等級，屆時將與流感同級。

專家學者樂觀認為，新冠疫情漸漸式微，服務業的業績以及新業務方面成長幅度愈來愈大。若日後少了更多法定限制，加上需求起來的話，服務業後市值得期待。

但是，日本服務業者投入成本已經是8個月新高，在沒有同步轉嫁之下，向下游客戶收取的，僅是創兩個月高點時的費用，這代表這些日企的獲利正在減少中。

雖然成本還是處於高檔，但日本服務業的信心已經從10個月低點回升，對未來也較能樂觀看待。至於日本2月綜合指數，由於製造業與服務業相互是彼消我長，故數據維持不變，還是在50.7位置。