周一泛歐Stoxx 600指數收盤升0.34點或0.07%，為464.64點。一系列重要經濟數據將在本周公布。

市場預期中國需求將復甦之下，工業金屬價格上漲，推升礦業股上漲2.4%。

全球股市在上周多數時間都呈現低迷；原因為美國通膨火燙，顯示激進的升息，並未讓物價降到聯準會滿意的水準。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說：「我們仍不確定最新資料是否顯示出，美國經濟放緩的程度可能沒有我們預想的那麼足夠。因此人們仍在試圖理解這意指著什麼」。

美國股市在周一因假期而休市一天。

工業股和利率敏感的科技股分別下跌0.3%和0.6%。

義大利電信跌2.7%，報0.3歐元；一項由政府發起的、與KKR相競爭的收購報價，在上周末未能達成任務。

Stoxx歐元區股市下跌0.1%。

資料顯示，2月歐元區消費者信心指數比1月上升了1.7個百分點，符合人們預期。

德國央行表示，在經歷了出人意料之外的強勁第四季之後，德國經濟前景正在改善；儘管核心通膨需要更長時間才能回落，總體通膨率的峰值已經過去。

新聞報導指出，美國已對相關的俄羅斯業務進行調查，之後奧地利Raiffeisen銀行跌7.3%，報15.25歐元。

車用零件商佛吉亞(Forvia)升2.25%，報29.4歐元；子公司Forvia在收購Hella之後，預計2023年銷售將持穩。