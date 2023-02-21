分析師指出，台股今日開低震盪，回到15500點下方整理，日前強勢權值股紛紛回檔修正，由軍工、驅動IC、儲能領航。台股現在呈現高檔震盪，資金轉入中小型及題材的個股，預期後市將有所表現。日線的技術指標，目前雖然有RSI站回50多方區，但KD指標仍然死亡交叉，MACD負的柱狀體維持擴大，顯示大盤短線反彈仍具備挑戰，短線盤勢指數空間預期不大。

盤面上，台積電今日開低，壓在平盤下方整理，連3日跌破月均線；驅動IC人氣旺盛，矽創(8016)、敦泰(3545)漲幅在3%以上，天鈺(4961)最高衝至186元，再創波段新高；盛達(3027)儲能題材發威，漲幅超過5%，股價創今年高；玉山金(2884)股利不如預期，今日領跌5%，打擊金融股士氣，三商壽(2867)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)跌幅在1~2%不等；寶成(9904)證實越南廠裁員人數逼近3,000人，股價跌幅逼近2%；軍工概念股熱燒，雷虎(8033)拉漲停鎖在52.5元、全訊(5222)強漲8.53%。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，近期美國勞動市場表現強勁，通膨降速未如預期，影響市場投資信心，台股上週挑戰「萬六」未果，法說會旺季到來，本週將有超過50家上市櫃將召開法說會，其中包括重量級上市櫃公司及外資法人座談，若釋放出的展望正向或優於市場預期，將有助於台股力拚月線連二紅，點燃多頭柴火。

張圭慧表示，台股自2023年開春以來，表現亮眼，在政策力挺之下，台股長線趨勢偏多，消費類股也將受惠於解封，迎來強勁復甦，惟近期美中台三國角力風雲再起，投資人須留意短期政治風險的市場波動，長期資金布局可低檔分批介入政策性題材之族群，長期仍相對看好半導體、AI、綠能及電動車等族群。