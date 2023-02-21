台中市大甲地政事務所今年度規畫辦理「大話簿載‧檔蘊富甲」檔案巡迴展暨檔案應用宣導，展示一系列大甲、大安、外埔地區的舊有土地、建物地政文物檔案。地政局長吳存金說，包括土地及建物的人工登記簿、平板儀、地價區段圖、土地編定卡等歷史檔案資料；並推出「甲檔有意思」手遊等遊戲道具，讓民眾了解地政歷史檔案業務。

吳存金表示，希望透過系列活動，讓大甲、大安、外埔的民眾，學習活用圖籍檔案資料，了解土地登記、地籍測量及土地編定等各種地政文物歷史意義，不僅打造老時光、新潮流的地政聚落，也重現甲安埔歷史風華，讓民眾感受時光歲月流動的軌跡。

大甲地政事務所主任楊政儒說，活動規畫於轄區內學校、場館、社區活動中心、火車站、宮廟、運動公園遊客中心、夜市、區公所等地方，民眾可體驗操作平板儀、測繩、標桿等各式測量儀器，了解土地測量鑑界過程。

楊政儒強調，為使民眾與地所間的距離更貼近，現場另安排「測量諮詢解說員」回答土地鑑界、分割、重測等測量疑問，達成巡迴互動諮詢解惑目標，相關資訊可至「大甲地政事務所臉書粉絲專頁」查詢。