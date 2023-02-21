國民黨副主席夏立言到訪大陸，強調九二共識精神就是一中各表，行政院長陳建仁21日表示，兩岸關係很重要，需要透過和平對等、民主對話的方式來促進兩岸之間的交流，強調中華民國是主權獨立國家，這是台灣人民共同的意志。

行政院長陳建仁21日到訪彰化，彰化縣長王惠美等人迎接參訪秀水馬興社區。(吳建輝攝)

陳建仁說，九二共識中國國家主席習近平已經再三講過，九二共識就是一個中國、一國兩制 ，這是台灣人民沒辦法接受的，因此希望各個黨派都能夠尊重台灣人民的意志，台灣是一個主權獨立的國家，繼續用這樣的方式，共同維持區域穩定，減少對台灣的脅迫，理性促進兩岸之間的交流。

另外立法院今力拼三讀攸關普發現金的疫後特別條例草案，陳建仁也說，COVID-19疫情對台灣經濟、企業發展造成很大影響，因此在當時提出 COVID-19防疫紓困以及振興特別條例，利用特別預算來照顧所有民眾，讓我們的疫情也得到很好的控制，更讓台灣的經濟有很好的成長，相比其他國家。

而昨天已經宣布口罩解除令，表示我們的疫情已經進入新的階段，因此在疫後提出新的特別條例到立法院，希望今天三讀通過以後，能夠盡快提出相關特別預算案，在經過所有法律程序完備後，趕快發放給所有鄉親6000元的現金 ，特別是中低收入戶以及中小企業，還有學貸族、房貸族等。

至於交通部鎖定北北基桃、中彰投、南高屏三個生活圈推動交通月票，獨漏雲嘉嘉地區引發地方不滿，對此陳建仁表示，所有的交通安排對於通勤族群，會按照社區的特性，來設計不同的方案，因此希望以最好的方式來照顧所有國民。