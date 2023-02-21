土耳其2月6日發生規模7.8強震，截至目前累積逾4萬人死亡，且人數還在上升中，引發外界關注，對此不只台灣官方派出搜救隊相助，民間也紛紛響應，出錢出物資希望送愛到土耳其，而導演陳慧翎更親自飛往災區紀錄現場情況，指出：「在這裡，我們還能笑嗎？」

陳慧翎昨(20)日在臉書分享前往土耳其災區現場的所見所聞，表示：「也不知道為什麼起了心動了念，或許這就是我該做的事。」指出她的行程是於19日抵達土耳其伊斯坦堡後，開車到達重災區附近，災情相對較不嚴重的小鎮「埃爾（Erzin）」，與其他志工們會合，而文中，她也附上多個與當地民眾相處的小故事，呈現出當地重災後仍不被打敗的生命力。

此外，陳慧翎也指出：「明明我們什麼都還沒做。在這裡，我們還能笑嗎？」並分享自身的觀點，直言：「我希望我們可以笑也可以把笑容帶給這裡的人。」更感動透露當地的旅館經理對他們所說的話語：「我已經九天沒有笑了，謝謝你，你讓我笑了！」向網友們直言：「大災難之後，我們更需要笑著迎接明天的太陽，未來會一直來，活著就是希望。」呼籲要常保笑顏。

事實上，據《BBC》報導，土耳其當地時間20日晚間8時04分（台灣時間21日凌晨1時04分）發生規模6.4地震，隨後發生數十次餘震，而搜救隊也和死神賽跑進行救援任務。此外，災區現場除了有許多房屋倒塌的廢墟外，放眼望去也可見到一片鮮紅色的氣球飄揚在各處，是當地志願者們為了紀念因地震而逝去的孩童們，他們表示：「這個活動名為『我最後給孩子的禮物』，是給這些小天使們的紀念。」