在疫情時代我們經歷了1、2、3…以及看似無止盡的追加劑，有小兒科醫師精算嬰兒出生到1歲6個月間，常規疫苗＋流感＋新冠要至少挨超過20針，尤如針線包；2020年台灣再度引進6合1疫苗，整合嬰6個月大常規5合1（白喉、百日咳、破傷風、小兒麻痺、嗜血桿菌）疫苗及B肝疫苗，不少家長選寧可自費接種，也免去一次面對寶貝撕心裂肺的拒針戲碼。

依寶寶健康手冊看常規疫苗接種時程看，嬰兒出生至1歲6個月，常規疫苗需要注射的就有16針，再加上流感疫苗以及新冠疫苗，總共超過20針。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

小兒科醫師施勝桓指出，嬰兒出生至1歲6個月，常規疫苗需要注射的就有16針，再加上流感疫苗以及新冠疫苗，總共超過20針，現今多雙薪家庭，不少家長為帶嬰兒依規定時間接種疫苗需頻繁請假，相當不便，且多注射一劑就多一次疫苗引起副作用的風險，尤其不少小孩因疼痛對針劑恐懼，經常在診間上演撕心裂肺、四肢劇烈掙脫的劇碼。

六合一疫苗是把嬰兒六個月大的時候必須接受的五合一疫苗以及B型肝炎疫苗兩劑整合為一劑。過去台灣曾短暫引進6合1疫苗做為公費施打，2018年因國際B肝疫苗供需失衡再恢復為5合1疫苗，2020年台灣再度引進6合1疫苗，供家長選擇可自費接種。

嬰幼兒要打的疫苗相當多，光是出生至1歲6個月，總共超過20針。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

施勝桓指出，6合1疫苗的優點除讓6個月的嬰兒少打1劑，臨床也發現昔日公費、單劑型B肝疫苗，20％的接種者在國中例行性的健康檢查中已偵測不到B肝的抗體或者是B肝抗體不足，需再自費接種B肝疫苗，採6合1疫苗抗體增強22倍，可減少小朋友成長後補追加B肝疫苗的機率，這也是不少家長考量讓寶貝在6個月大時棄公費5合1改接種6合一的原因。