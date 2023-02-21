替孩子取名不容易，一次生下多胞胎取名字就更難了。大陸一位周姓婦人近日生下五胞胎，由於夫妻倆想破頭都無法一次性想出5個名字，因此就拜託今年已經100多歲的太爺爺來幫忙取名，結果3天後超有才的名字曝光，不僅讓這對新手爸媽很滿意，也讓戶政機關的工作人員邊登記邊笑。

根據大陸《瀟湘晨報》報導，大陸一位媽媽近日生下五胞胎，母子均安，家人們都很高興，但一次要替5個孩子取名字，卻讓這對新手爸媽傷透了腦筋，最後決定請今年已經102歲、學識淵博的太爺爺來幫五胞胎取名字。

而太爺爺也不負眾望，孩子出生3天以後他就想出了5個名字，老大叫李白伊，老二叫李白唲(ㄦˊ)，老三叫李白珊，老四叫李白恃，老五叫李白梧。五胞胎的爸媽覺得很不錯，當天就決定去辦理戶口登記。

戶政機關的工作人員看了笑說，5個小寶寶的名字寫起來很漂亮，但念起來總讓人聯想到「禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四和禮拜五」，讓他邊登記邊笑，認為五胞胎的太爺爺真的很有才。