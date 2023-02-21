Here's the play where Giannis may have hurt his wrist as he was attempting to get a chasedown block on Coby White.pic.twitter.com/d0WbvQ25YI https://t.co/qjKTiVtq4x — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 17, 2023

公鹿隊主將「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）因為右手腕受傷，明星賽只上陣20秒，投進1球之後退場，算是沒有辜負了球迷。阿提托康波隔天前往紐約接受進一步檢查，診斷出是韌帶扭傷，需要休兵幾場，不會危及他的球季。

阿提托康波在明星賽前對戰公牛之役受傷，他在第2節成功阻擋對手懷特（Coby White）投籃，但是自己衝到界外撞上籃架護墊，導致手腕受傷，當下就決定退場休息。公鹿仍然打贏了公牛，但是阿提托康波被迫退出明星賽的技術挑戰賽，隊友哈勒戴（Jrue Holiday）補上他的位置，結果他們在技術挑戰賽墊底。

雖然沒辦法真的打明星賽，阿提托康波還是上陣20秒跟球迷打招呼，透過正確的選人成功幫助自己球隊184比175獲勝。他第一個挑選的先發球員是塞爾提克前鋒塔圖（Jayson Tatum），結果塔圖勇砍55分改寫賽史紀錄，並獲選明星賽MVP。

公鹿41勝17負在東區僅次於42勝17負的塞爾提克，儘管公鹿還處於12連勝的高昂狀態（近15戰14勝），塞爾提克仍是明星賽後最被看好的東區球隊。阿提托康波本季出賽47場，場均31.8分（生涯新高）、12.2籃板、5.4助攻，最近一波12連勝他每場都有出賽，其中兩戰飆上50分大關。