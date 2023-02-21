前立法院長王金平對藍營總統人選曾說「現在最強、未來未必一定最強」，被認為是指新北市長侯友宜，侯今天表示，對他來說好，國家、人民遠超過黨派，更超過個人，要讓國家強大，最重要是每個人都要團結在一起，不分你我、不分族群、不分黨派，台灣最需要所有人團結在一起，大家攜手合作，尤其面對這段時間國際局勢詭譎變化，應該凝聚所有人的力量攜手合作。

美麗島電子報民調指出，只有侯友宜與賴清德兩組對戰，侯才有機會小贏，被問到是否要以「大局為重」6月表態，侯友宜再強調「我現在是新北市長」，尤其在北台灣的區域治理，新北市扮演非常重要的角色，一直期待從北部區域治理，到中部區域治理，再到中南部區域治理，都能一起並肩作戰，讓台灣形成的共識。

侯友宜強調，台灣最需要的是共好， 只要大家有這個觀念，相信可以不分你我，台灣可以永續發展，這是現在努力在做的事情，期待用這個方式，讓台灣共好成為大家的共識。