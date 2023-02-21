現年29歲的南韓女星權珉娥，過去曾是女團AOA成員，以甜美臉蛋與火辣身材深受粉絲們喜愛，但她在與經紀公司合約到期後便不再續約，隨後自爆遭到成員長期言語霸凌導致3度輕生等種種負面新聞，使女團人氣因此陷入谷底，權珉娥自己更是因一連串的負面新聞難以翻身，只能另尋出路。而近日她原本打算以「兼職陪聊」賺取一些生活費，沒想到卻因此遇上詐騙，再度引起網友熱烈討論。

根據韓國媒體的綜合報導，AOA前成員權珉娥近日接受媒體採訪時透露，她在居家辦公時看到兼職廣告，聲稱只要進入男性所建立的聊天室，女性單純陪伴聊天就能賺去外快，而她便照著指示進入聊天室，沒想到對方知道他是公眾人物後，便威脅她要將兩人的照片發給其他人，接著向她索討1500萬韓幣（約新台幣35.2萬元）當作封口費，讓她相當害怕。

據了解，權珉娥爆出霸凌案後便以個人身分打算繼續活躍演藝圈，但隨後又自爆小時候曾被人性侵，而對方還是知名人士；接著她又公開認愛新男友，卻被男方舊愛爆料是小三上位，男方才發文坦承是自己好奇心作祟才劈腿，但交往過程曾被女方呼巴掌，但事件爆發後便與權珉娥切斷關係，沒想到卻因此遭到權珉娥的母親不斷騷擾狂寄20多張手術噴血照給他，讓他背負沉重的罪惡感，眾人也懷疑權珉娥的精神狀況有問題。

因此網友看到新聞後一點都不感到驚訝，紛紛表示「這姐是不是那個說有人霸凌她，然後聊天記錄發出來說不是，然後又說小時候被性侵，最後又發現當小三，期間又罵醫護人員，真的很擔心她的精神狀態」、「這女的毀了AOA」、「她到底看醫生了沒」再度引發熱議。

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