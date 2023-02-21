【旅奇傳媒/編輯部整理】世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」今年春節期間在南投半山夢工廠盛大開幕，這是全台唯一以台灣原始住民觀點出發的文化館，內容充滿歷史性、知識性、趣味性、互動性，有泰雅族藝術家 Tapas Humi 打造的繽紛洵爛媒體投影、24公尺超大沙灘電影院、模擬八仙洞岩洞，以及海洋探險沉浸式互動區、罕見的台灣原住民古物展出等。灣島文化館正向南投縣教育處、觀光處等單位提出南投縣推動觀光產業發展戶外教育課程認證，經縣府人員輔導規劃，將於3月3日進行審查，可望成為南投地區最有指標性的戶外教學熱門選擇。

▲最受歡迎的海洋探險沉浸式互動區。 圖：樹德企業／提供

樹德企業董事長、灣島文化館長吳宜叡表示，文化館硬體設施規畫耗資千萬元，館內文物、古物、國內外學者專家的論文檔案整理超過6年，透過六大證據的闡述，讓大家更認識台灣在地理位置、歷史意義的重要性。身兼館長的吳宜叡董事長更為此拍攝長約18分鐘的電影劇情資料片，讓觀眾在短時間內了解台灣史前時代的發展與變化，值得大人、小孩一起來觀看。

全館共 19 個展區，一進門口地板光影投射是來自泰雅族的數位藝術家 Tapas Humi 精心創作，以多媒體投影台灣的巨石、生態、海洋，創造最繽紛燦爛的台灣島嶼印象。館內前9個展區介紹、體驗灣（南）島文化發展，內有長24公尺巨型弧幕影音劇院，以沉浸式數位體驗帶大家以科技復刻 5000 年南島文化。南島語族踏遍太平洋上各個島嶼，從最北的台灣到最南的紐西蘭，東至復活節島、西至馬達加斯加島，其生活型態與遷移樣貌，皆在展區完成呈現。

▲「灣島文化館與世界南島中心」今年春節才正式開幕。 圖：樹德企業／提供

開館以來最受歡迎區，莫過於海洋探險沉浸式互動區，透過15台影相機交互投射出淺海、深海景象，感受水母、魟魚、鯊魚、鯨魚就在身邊穿梭迴游，互動方式是輕觸牆就會冒出七彩泡泡、雙腳所經之處，海洋浮游生物立即散開，整個活靈活現的海底世界。此外，還有模擬史前人類登島、罕見的台灣原住民古物展出，及融合網路科技與祭拜儀式的「祖靈的祈福」等，再加上樹德企業發展及理念，內容豐富，精彩可期。 館方表示，即日起到228連假期間，特惠價只要290元，加購生命樹環樹步道360元，不妨趁此優回期間，前往參觀。

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