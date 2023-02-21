日本政府17日敲定吸納人才的新政策，將新設「特別高端人才制度」，年收入在2000萬元（日元，約合新台幣）以上的外國技術人員在當地逗留1年即可申請永久居住權等。日媒指出，截至去年6月底，在日本的高端外國人才有1萬7199人，其中來自中國者約占66％。

日經中文網報導，高端外國人才是指擁有專業知識和技能，且在日本企業和研究機構等工作的外國人。日本不斷通過2012年新設的居留資格「高度專門職」擴大吸引人才。截至2022年6月底，高端外國人才有1萬7199人，佔到在留外國人總數的0.6％。

如果獲得高端外國人才資格，則通常需要在日本停留10年才能申請的「永住權」（永久居住權），僅需3年即可申請。另允許配偶就業，可以攜親屬和傭人前往。按照學歷、工作經歷及日語能力等計分，總計達70分就可取得資格。達到80分，可以把申請永住權需要的滯留時間縮短到1年。

報導分析，按具體國籍來看，截至2021年底，來自中國者占66％，遠遠領先於第2名印度（6％）和第3名韓國（4％）。日本政府希望在日元貶值背景下從國外吸引半導體和蓄電池工廠進駐日本。而隨著有實力的外國企業進駐日本，進入日本的高端外國人才可能會越來越多。