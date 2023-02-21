股后大立光（3008）配息改採半年配，2022年下半年每股配發現金股利46元，市場以利多解讀，大立光早盤股價上漲1.6％。而金控股玉山金（2884）則因配息不如預期，早盤股價下跌4.8％。台股早盤指數小跌20餘點，個股輪動表現。

美國股市20日因適逢華盛頓誕辰紀念日休市一天。

道瓊工業平均指數2月17日終場上漲0.39％（129.84點）、收33,826.69點；周K線下跌0.13％。

那斯達克指數下跌0.58％（68.56點）、收11,787.27點；周K線上漲0.59％。

費城半導體指數下跌1.62％（49.37點）、收3,005.87點；周K線下跌0.18％。

台新投顧指出，加權指數目前仍在月線上方，短線仍偏多，然因本周還有美聯儲2月會議紀要等多項數據要公布，預料指數將維持震盪。操作部分，在短線漲多後留意獲利賣壓，手機、面板、塑化、鋼鐵、內需等，因產業可望觸底回溫，可擇優布局。