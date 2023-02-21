一名68歲的婦人常在傍晚時在居家附近散步作為運動，但她近期出現記性變差、走路不穩，甚至偶爾會跌倒，婦人自認膝蓋健康且無疼痛感，婦人的兒女帶婦人健檢才發現，婦人已屬於早期失智症。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，該婦人健檢時，透過腦部電腦磁振造影（MRI）檢查影像可發現腦部有因年老出現的腦白質退化白點之外，大腦海馬迴有萎縮現象，側腦室空間也明顯擴大，確診為早期失智症，因發現得早，可在早期藉由藥物控制，延緩失智情況的發展。

依據衛福部統計推估2022年我國失智者人口超過30萬人，其中65歲以上長者占9成6，也有年輕化的現象。錢政平表示，失智症不是正常老化現象，而是一種大腦疾病。關於失智症會伴隨的症狀，大約會有以下10種狀況。

1. 影響日常生活的記憶力改變

2. 計劃事情或解決問題有困難

3. 生活上完成熟悉的工作有困難

4. 對時間或地點感到困惑

5. 對了解視覺影像和空間關係有困難

6. 說話或寫作的用字上出現新困難

7. 物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力

8. 判斷力變差或減弱

9. 退出工作或是社交活動

10. 情緒和個性的改變

錢政平提醒，失智症在醫學上至今雖無可完整治癒的特效藥，但仍可透過相關影像檢查來達到及時診斷，例如腦部磁振造影可看到全腦構造是否出現病灶或與同年齡階層的大腦結構有無異常萎縮。