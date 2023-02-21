據中國外交部官網消息，2月20日，外交部長秦剛同英國外交發展大臣克萊弗利通電話。秦剛表示，中英同為聯合國安理會常任理事國，都是世界重要大國，良好的中英關係，不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展。

秦剛表示，中國大陸不是英國的挑戰和威脅。中國大陸致力於高質量發展和高水平開放，超大規模市場優勢和內需潛力將持續釋放，兩國可以實現優勢互補、互利共贏的合作。和氣生財，雙方合作離不開兩國間良好的氛圍。

秦剛表示，希望英方客觀理性地看待中國大陸發展，同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健康穩定發展。

克萊弗利表示，中國大陸過去幾十年取得巨大發展成就，幾億人實現脫貧，成為世界經濟重要力量。英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。此外，雙方還就共同關心的問題交換了意見。