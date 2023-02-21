行政院前發言人陳宗彥日前遭報接受性招待，還衍生出「監聽事件」的案外案，對於這份爆料，有民進黨人士批評，這是檢調「向藍表忠」，綠委莊瑞雄也認為，這是「馬王政爭」的遺毒。對此，前立委郭正亮指出，最初爆料的民眾黨立委陳琬惠是有綠營背景的，也直言，爆料人有挑選過對象、沒將資料給藍營人士，因此「國民黨在搞民進黨」的指控是不成立的。

郭正亮昨（20）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》提到，自己跟陳琬惠同台過兩次，而陳過去是婦女運動人士，也是個非常勇敢的女生，甚至去年九合一選舉期間，參選宜蘭縣長的她在跑行程時，還被黑道恐嚇過。

郭正亮接著說，爆料人會將資料給陳琬惠、立委邱顯智等人，就表示知道哪些人是敢講、爆料人事前是有挑選過對象的，他也強調，爆料人只將資料給偏綠的政治人物，國民黨反而沒有人拿到。

因此，對於綠營現在將事件拗成「國民黨在搞民進黨」，郭正亮直言，這真的是不太可能，也「扯太遠了」。最後，郭正亮也判斷，整起事件就是有人「點火」，讓這起11年前的往事「在最有價值的時間點爆發」。