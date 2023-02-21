新北市市長侯友宜參選2024總統大選呼聲不斷，引發各界熱烈討論。媒體人韋安表示，侯的「最強母雞」地位獲國民黨前主席洪秀柱與江啟臣、現任主席朱立倫等人一致認證；侯不僅私下對黨內同志仗義相挺，最重要的是，侯出征將能為藍營開拓中南部與中間選民票源，甚至還能吸到淺綠的票，除了大大提升國民黨重返執政的希望，其獨特魅力更能帶動國民黨立委選情。

韋安昨（20）日在臉書發文表示，《美麗島電子報》2月最新國政民調顯示，雖然九合一大選政治效應消退，在2024總統大選支持度方面，侯友宜有所下滑，但仍是在野陣營，無論3腳督，或一對一，唯一最有機會打敗賴清德的人選。

韋安指出，國民黨上下近來從前主席洪秀柱、江啟臣，到現任主席朱立倫，甚至是老中青民代們，基本都達成侯友宜是藍營「最強母雞」的共識。之所以如此，有著以下幾個理由：

一，侯友宜在2024自身贏面大，又可開拓中南部、中間到淺綠選民的票源；而且這次九合一，侯也展現了未來，輔選、助選的「舞台魅力」。將能帶動藍營2024的整體氣勢，對立委選舉大有幫助。

二，侯友宜當選機會最大，讓政黨輪替可期，將會使藍營立委候選人，未來更容易募集到選舉經費，解決現實的問題。侯當母雞，可以讓大家一起「共好」。

三，這次九合一選舉，侯友宜為同志助選可說有求必應，即使以前對他有意見、有批評的藍營候選人，只要開口都大力相挺，不會有輕疏遠近之分。

綜觀以上，韋安認為，侯友宜不僅是藍營「最強母雞」，而且還會是個有義氣，「最溫暖的母雞」。